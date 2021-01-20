مناورات الجيش البرية تهدف إلى تحذير العدو من ارتكاب خطأ في حساباته تجاه ايران

واضاف العميد کیومرث شرفي المتحدث باسم مناورات "اقتدار 99" التي اطلقتها القوة البرية للجيش الايراني صباح اليوم الثلاثاء جنوب شرق البلاد : ان المرحلة الاولى من هذه المناورات شهدت تنفيذ عمليات قتالية مشتركة بمشاركة لواء القوات المحمولة جوا مستخدمة انواع الاسلحة والاجهزة الالية منها ناقلات الجنود المدرعة وقاذفات الصواريخ التنظيمية في شواطئ مكران.

وقال العميد شرفي ان اللواء 65 من القوات الخاصة نفذ بنجاح عمليات تغلغل وهجوم وتدمير أهداف محددة على سطح البحر وعمقه من خلال إجراء عمليات جوية بما في ذلك السقوط الحر وعمليات التسلل على السطح (البحر) وتحت السطح.

وأوضح المتحدث باسم مناورات "اقتدار 99" في شرح العمليات المقبلة: عملية اليوم هي عملية هجومية للرد السريع، سیتم خلالها تنفیذ عملیات الهجوم وتدمير الأهداف من قبل لواء الرد السريع 223 وبدعم من المروحيات التابعة لسلاح الجو لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

و تابع العميد شرفي: ستقوم مروحیات مجهزة بأنظمة الرؤية الليلية وقاذفات صواريخ ومدفعية هجومية في رؤية محدودة وباستخدام أنظمة الرؤية الليلية الجديدة بتنفيذ العمليات المخطط لها.

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