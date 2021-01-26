الممثل الخاص لوزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع المندوبة الاممية بشأن السلام في افغانستان

وفي هذا اللقاء الذي جرى الیوم الثلاثاء تباحث الجانبان بشان احدث التطورات في الساحة الافغانية ومسيرة السلام في افغانستان وتعزيز الاستقرار والامن المستدام فيها.

یذکر أن طاهريان ناقش أمس الاثنین فی حوار مع وزير الخارجية الافغاني محمد حنيف اتمر العلاقات الثنائية وعملية السلام فی افغانستان.

وكان ممثل وزير الخارجية الايراني الخاص بشؤون افغانستان قد اجرى أمس الاثنين ايضا محادثات منفصلة مع ممثلي روسيا والمانيا في الشؤون الافغانية، تم خلالها استعراض اخر التطورات في هذا البلد.

ودعا طاهريان، الدول الصديقة لافغانستان الى بذل جهودها من اجل خفض حدة العنف وتعزيز الاستقرار والامن المستدام عبر السبل الدبلوماسية في هذا البلد.

ووصف الحوار الافغاني – الافغاني، بانه السبيل الامثل لتسوية الازمة في افغانستان وتقليل معاناة شعبها، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون الشامل في هذا السياق.

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