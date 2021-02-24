٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٣:٢٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84242993
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خطيب زادة يبحث مع وزير الاعلام السوري تعزيز التعاون في مجال الإعلام

خطيب زادة يبحث مع وزير الاعلام السوري تعزيز التعاون في مجال الإعلام

دمشق / 25 شباط / فبراير /ارنا- بحث المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية رئيس مركز الدبلوماسية العامة والإعلام سعيد خطيب زادة مع وزير الإعلام السوري عماد سارة في دمشق لاربعاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الإعلام والثقافة.

وافاد وكالة الانباء السورية "سانا" ان وزير الاعلام السوري اكد خلال اللقاء أهمية التعاون الإعلامي لمواجهة الحرب الإعلامية التي تستهدف البلدين وتعمل على تشويه الحقائق وقلب المفاهيم والإساءة للعلاقات السورية الإيرانية من خلال رفع مستوى التعاون في قطاعي الإعلام والثقافة وتكثيف تبادل الخبرات في مجال الدراما والمسرح والسينما إلى جانب التشبيك بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.

وأوضح عماد سارة ان سورية التي دحرت الإرهاب بقوة شعبها وجيشها وثبات قيادتها ودعم أصدقائها قادرة اليوم على مواجهة الإرهاب الاقتصادي المتمثل بالحصار الجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة ضدها ومواجهة حملات التضليل والتزييف التي تمارسها وأدواتها الإعلامية وإعادة البناء والإعمار.

من جانبه بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الدول التي شنت الحرب الإرهابية على سورية فشلت في تحقيق أهدافها عبر الحرب الميدانية فتحولت إلى الحرب الاقتصادية والإعلامية للتضييق على الشعب السوري وتضليل الرأي العام عبر ممارسة سياسة قلب المفاهيم وتشويه الحقائق الأمر الذي يتطلب التعاون والتنسيق للمواجهة في الفضاء الإعلامي كما في الميدان.

وأضاف خطيب زادة أن وسائل الإعلام المعادية تحاول شيطنة علاقات الصداقة السورية الإيرانية المبنية على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة بهدف التأثير عليها مؤكداً أن هذه المحاولات مصيرها الفشل كما فشلت جميع المحاولات السابقة.

وفي تصريح للصحفيين في مبنى وزارة الإعلام السورية أوضح خطيب زادة أن لقاءيه مع وزيري الخارجية والمغتربين والإعلام كانا بناءين وتركزا في جانب منهما على بحث العقوبات الأمريكية الظالمة على الشعب السوري المقاوم.

وأكد دعم ايران المستمر لسورية حكومة وشعبا وأن هناك خطوات قريبة لدعم الشعب السوري في إيصال الوقود وتوفير القمح ومجالات أخرى.

انتهى ** 2342

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