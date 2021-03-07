الفيلم الايراني " شيار 143" یفتتح احتفالات اليوم العالمي للمرأة في أسبانيا

وافادت وكالة ارنا ان احتفالات اليوم العالمي للمرأة بدأت في أسبانيا بعرض الفيلم الايراني " شيار 143" للمخرجة نرجس ابيار وتستمر فعاليات المهرجان حتى 17 مارس / اذار الحالي بعرض افلام سينمائية لمخرجات من جميع انحاء العالم .

والسيدة "نرجس ابيار" من الروائيات الناجحات في إيران على مدار العقدين الماضيين، وتحولت خلال العقد الاخير الى مخرجة بارزة في السينما الإيرانية من خلال إنتاج أفلام تعتمد على أبطال رواياتها من النساء.

واجتازت السيدة آبيار حدود السينما الإيرانية مع أفلام "شيار 143"، أو "الأخدود"، و"النفس" و"الليلة التي اكتمل فيها القمر" وفازت بالعديد من الجوائز المشهورة عالميا.

وكانت المخرجة الإيرانية قد تسلمت جائزة السيدات القياديات في العالم الإسلامي .

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