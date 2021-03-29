ظريف: ايران تهدف للمساهمة في إرساء السلام المستديم في افغانستان

وفي تصريح ادلى به للصحفيين لدى وصوله الى العاصمة الطاجيكية دوشنبة، قال ظريف: ان هدف الجمهورية الاسلامية الايرانية هو المساهمة في ارساء السلام المستديم وإنهاء الصراع في افغانستان.

واضاف: اشعر بالكثير من السرور لهذه الفرصة التي سنحت لي لكي اقوم بزيارة طاجيكستان؛ البلد الصديق والجار والمشترك معنا في الدين واللغة، للمشاركة في مؤتمر "قلب آسيا"، وكذلك من اجل تضافر الجهود مع مسؤولي طاجيكستان وسائر الدول تجاه افغانستان التي هي كذلك بلد جار يشاركنا في الدين واللغة، لنتمكن من تقديم العون لاخواننا واخواتنا في افغانستان لإرساء السلام المستديم وانهاء الصراع فيها.

وأشار ظريف الى برامج لقاءاته ومحادثاته مع كبار المسؤولين في طاجيكستان، وقال: ان العلاقات بين ايران وطاجيكستان علاقات عريقة واخوية، ونامل بأن تتمكن هذه الزيارة من اداء دور جيد في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في كل المجالات.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني وصل في وقت سابق من يوم الاحد الى العاصمة الطاجيكية دوشنبة للمشاركة في مؤتمر "قلب آسيا – عملية اسطنبول" واجراء لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين الطاجيكيين، فضلا عن محادثات مع وزراء خارجية افغانستان وباكستان والهند وجمهورية اذربيجان.

انتهى ** 2342