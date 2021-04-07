٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٥٤ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84287224
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إيران تفوز بالمرکز الاول في المسابقات الدولية للتزلج الألبي

إيران تفوز بالمرکز الاول في المسابقات الدولية للتزلج الألبي

کرج/ 7 نيسان/ ابريل/ ارنا -انتهت دورة الألعاب الدولية للتزلج الألبي باستضافة منتجع ديزين الدولي للتزلج في محافظة البرز (غربي طهران)، بفوز الرياضيين الإيرانيين.

وأعلن مدير منتجع ديزين الدولي للتزلج صادق كلهر، عن انتهاء دورة الألعاب الدولية للتزلج الألبي بهذا المنتجع، حيث تنافس 40 رياضيا في هذه الدورة من المسابقات في قسمين رئيسيين هما التزلج على المنعطفات الطويلة والقصيرة.

وأضاف ان هذه المسابقات أقيمت لمدة أربعة أيام ، بمشاركة رياضيين من تركيا والبوسنة والهرسك ومتزلجين من مختلف محافظات ايران.
وهذه الدورة من المسابقات انتهت بفوز إيران حيث فاز حسين ساوه شمشكي ومحمد كيادربندسري ونيما بها في قسم الرجال بالمراكز الأول حتى الثالث على التوالي کما حصل عاطفه أحمدي ومرجان كلهر وزيبا كلهر في قسم النساء على التوالي علی المراكز الأول حتى الثالث.

انتهی** 3280 

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