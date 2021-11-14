هزة ارتدادية بشدة 4 ريختر اعقبت الزلزالين بقوة 6.4 و6.3 درجات في هرمزكان

وحدد مركز رصد الازلزل الوطني في بيانه الصادر عقب الحادث، مركز الهزة الارتدادية عند التقاء خطي العرض الشمالي 27:5 والطول الشرقي 56:29 درجة، وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

وبحسب البيان، تبعد الهزة الارضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في هرمزكان، 25 كم عن مدينة قلعة قاضي و34 كم عن مدينة تخت و34 كم من مدينة بندر عباس و319 كم من محافظة كرمان (وسط).

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن مركز الزلازل الوطني عن وقوع زلزالين، الاول بقوة 6,4 والثاني بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر وبفارق لحظات عن بعضهما الاخر، عصر اليوم الاحد في مدينة "لافت" بمحافظة هرمزكان.

ولم يرد لحد الان، اي تقرير بشأن الخسائر الناجمة عن الزلزالين والهزة الارتدادية في هرمزكان.

انتهى ** ح ع