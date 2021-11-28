زلزال بقوة 4 درجات يهز مدينة فين في هرمزكان جنوبي البلاد

وحدد مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، مركز الزلزال بقوة 4 درجات في هرمزكان اليوم، عند التقاء خطي الطول الشرق 56:2 والعرض الشمالي 27:59 درجة في؛ وعلى بعد 15 كم من سطح الارض.

ولم ترد اي تقارير حول الخسائر الناجمة عن هذا الحادث، لحد الان.

انتهى ** ح ع