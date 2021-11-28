٢٨‏/١١‏/٢٠٢١, ٩:٣٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84558671
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زلزال بقوة 4 درجات يهز مدينة فين في هرمزكان جنوبي البلاد

زلزال بقوة 4 درجات يهز مدينة فين في هرمزكان جنوبي البلاد

طهران / 28 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضواحي مدينة "فين" بمحافظة هرمزكان (جنوب)، عند الساعة الثامنة و44 دقيقة و44 ثانية من مساء اليوم الاحد.

وحدد مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، مركز الزلزال بقوة 4 درجات في هرمزكان اليوم، عند التقاء خطي الطول الشرق 56:2 والعرض الشمالي 27:59 درجة في؛ وعلى بعد 15 كم من سطح الارض.

ولم ترد اي تقارير حول الخسائر الناجمة عن هذا الحادث، لحد الان.

انتهى ** ح ع 

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