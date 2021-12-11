انضمام 110 سفن إلى البحرية التابعة للحرس الثوري الايراني

ومن المفترض أن تقوم هذه السفن بمهام بحرية في المياه الجنوبية لمنطقة أروند الحرة (جنوب) وميناء تشابهار وسيستان وبلوشستان (جنوب شرق البلاد) وکذلك مواجهة أي تهديدات في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان.

وتتمتع هذه السفن بقدرة عالية على المناورة في الفئة السريعة الهجومية والقدرة على إطلاق الصواريخ ذات قدرات استخباراتية استطلاعية.

وتم تصميم وصناعة هذه السفن من قبل خبراء محليين في إيران ومن ميزاتها قدرتها على القيام بعمليات بحرية في شواطئ مكران وبحر عمان إلى مصب نهر أروند في الخليج الفارسي.

وفي العام 2020، انضمت 340 سفينة مقاتلة من مختلف الفئات إلى المنطقة البحرية الأولى للحرس الثوري الإيراني.

تشكلت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عام 1985 في ذروة فترة الدفاع المقدس (الحرب العراقية المفروضة على ايران 1980-1988) وتعمل الآن كقوة بحرية قوية.

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