زيادة التجارة بين إيران وبيلاروسيا بنسبة 30 بالمئة

في اجتماع مع محافظ أذربايجان الشرقية (شمال شرق البلاد) اليوم الخميس، أشار سعيد ياري إلى أن حصة إيران من التجارة الخارجية لبيلاروسيا صغيرة للغاية، موضحا أن حصة إيران كانت فقط 25 مليون دولار في العام الماضي، من إجمالي 57 مليار دولار في تجارة بيلاروسيا الخارجية.

واعتبر سفير بلادنا في بيلاروسيا تطوير التعاون بين أذربايجان الشرقية مع هذا البلد من أولوياته وقال: بالنظر إلى وجود قدرات مشتركة في مجالي الصناعة والزراعة، فإن أرضية تطوير العلاقات الثنائية متاحة بشكل كامل.

وقال في العامين الماضيين، حاولنا زيادة حصتنا في السوق البيلاروسية من خلال إنشاء البنية التحتية اللازمة لتطوير العلاقات، موضحا : لقد تابعنا توفير البنية التحتية في ثلاثة مجالات رئيسية ، بما في ذلك إنشاء خط طيران، وتسهيل المعاملات المصرفية، وتسهيل إصدار التأشيرات للتجار والسائحين، وقد توصلنا إلى نتائج واضحة من شأنها تسريع تنمية العلاقات.

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