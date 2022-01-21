اختتام المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين في المحيط الهندي

وقال المتحدث باسم المناورات العقيد بحري مصطفى تاج الديني: اختتمت مناورات "حزام الأمن البحري 2022" المشتركة باستعراض للوحدات المشاركة أمام المدمرة الايرانية وطنية الصنع "دنا" في منطقة شمال المحيط الهندي.
واضاف: شاركت جميع السفن المشاركة في المناورات من سلاحي بحرية الجيش والحرس الثوري الايرانيين والبحريتين الصينية والروسية، في الاستعراض أمام المدمرة "دنا".
يذكر ان المدمرات الايرانية "دنا" و"جماران" و"نقدي" والبارجتين قاذفتي الصواريخ "زره" و"تبرزين"، والسفينتين الحربيتين "بهرغان" و"غناوه" والسفينة الحربية "الشهيد ناظري" التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني، والمدمرة "أرومتشي" والسفينة اللوجستية "تاي خو" من البحرية الصينية والبارجة "فارياغ" والمدمرة "أدميرال تريبوتس" وسفينة الوقود "بوريس" من البحرية الروسية، شاركت في المناورات والاستعراض البحري الختامي.
انتهى ** 2342
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