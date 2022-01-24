٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٦:٢١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84625282
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خلال اللقاء مع السفير الايراني في دمشق؛

وزير الخارجية السوري يتطلع الى رفع الحظر الظالم عن ايران

وزير الخارجية السوري يتطلع الى رفع الحظر الظالم عن ايران

طهران / 24 كانون الثاني / يناير / ارنا – اشاد وزير الخارجية السوري "فيصل المقداد" بالدبلوماسية الفاعلة للجمهورية الاسلامية الايرانية، متطلعا الى نجاح المفاوضات الجارية بفيينا بين ايران ومجموعة 4+1، في رفع الحظر الامريكي الظالم عن الحكومة والشعب الايرانيين.

جاء ذلك في لقاء السفير الايراني لدى سوريا "مهدي سبحاني" اليوم الاثنين مع المقداد؛ حيث استعرض الجانبان اخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية.

واثنى وزير الخارجية السوري على دور ايران الداعم لسوريا حكومة وشعبا في حربها ضد الارهابيين وحماتهم الدوليين؛ وفقا لما اورده الموقع الاعلامي الرسمي للسفارة الايرانية في دمشق.

واعتبر المقداد، "الارادة السياسية" السائدة على العلاقات بين دمشق وطهران، ارضية مناسبة لتوسيع الاواصر ولاسيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

الى ذلك، اكد "السفير سبحاني" على استعداد ايران لتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع سوريا؛ متطلعا الى رقي العلاقات الثنائية اكثر من اي وقت مضى بين البلدين. 

انتهى ** ح ع 
 

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