اية الله رئيسي يدعو الى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين طهران ونورسلطان

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى، عصر اليوم الاربعاء، بين الرئيس الايراني "اية الله رئيسي" ونظيره الكازاخي "قاسم جومارت توكايوف".

واشار "رئيسي" الى اللقاء الذي جمعه مع "توكايوف" على هامش قمة شنغهاي في طاجيكستان؛ قائلا : كما اكدت انذك، ان العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري الحالي بين طهران ونورسلطان لا يليق بمستوى العلاقات السياسية الثنائية؛ وانني اتطلع بحلول الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية الثنائية، الى اتخاذ خطوات كبيرة من اجل النهوض بالتعاون الاقتصادي بين ايران وكازاخستان.

الى ذلك، اعرب "توكايوف" عن تقديره لموقف ايران الداعم لاستقلال دول المنطقة.

وقال رئيس جمهورية كازاخستان لنظيره الايراني : ان البلدين وبعد مرور 30 عاما على تاريخ انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما، تمكنا من بناء اواصر وثيقة وقائمة على المودة، وانني على يقين بشأن المستقبل الواعد والمثمر لهذه العلاقات.

واعرب توكايوف عن امله بان يتم عبر تنظيم اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة والزيارات المتبادلة، تحقيق نقلة كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية بين طهران ونورسلطان.

انتهى ** ح ع

