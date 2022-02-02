٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٦:٣٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84636643
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في اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية كازاخستان؛

اية الله رئيسي يدعو الى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين طهران ونورسلطان

اية الله رئيسي يدعو الى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين طهران ونورسلطان

طهران / 2 شباط / فبراير / ارنا – اكد رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، ان التعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وكازاخستان لا يليق بمستوى العلاقات السياسية؛ متطلعا الى اتخاذ خطوات كبيرة لرفع مستوى التعامل الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى، عصر اليوم الاربعاء، بين الرئيس الايراني "اية الله رئيسي" ونظيره الكازاخي "قاسم جومارت توكايوف".

واشار "رئيسي" الى اللقاء الذي جمعه مع "توكايوف" على هامش قمة شنغهاي في طاجيكستان؛ قائلا : كما اكدت انذك، ان العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري الحالي بين طهران ونورسلطان لا يليق بمستوى العلاقات السياسية الثنائية؛ وانني اتطلع بحلول الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية الثنائية، الى اتخاذ خطوات كبيرة من اجل النهوض بالتعاون الاقتصادي بين ايران وكازاخستان. 

الى ذلك، اعرب "توكايوف" عن تقديره لموقف ايران الداعم لاستقلال دول المنطقة.

وقال رئيس جمهورية كازاخستان لنظيره الايراني : ان البلدين وبعد مرور 30 عاما على تاريخ انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما، تمكنا من بناء اواصر وثيقة وقائمة على المودة، وانني على يقين بشأن المستقبل الواعد والمثمر لهذه العلاقات.

واعرب توكايوف عن امله بان يتم عبر تنظيم اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة والزيارات المتبادلة، تحقيق نقلة كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية بين طهران ونورسلطان.

انتهى ** ح ع 
 

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