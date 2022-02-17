الشعب اليمني يدافع عن نفسه ضد العدوان الأجنبي غير المشروع

واضاف ناصر كنعاني، اليوم الخميس: إن الشعب الذي يدافع عن نفسه ضد العدوان الأجنبي غير المشروع لمدة سبع سنوات ليس شعب ارهابي ولا معتدي ، منوها الى إن الإسلام والقرآن الكريم يشدد على نصرة المظلوم، وأن سيرة وأخلاق نبي الإسلام الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كانت كذلك.

وأضاف في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالقاهرة: من الواضح تماما أن ما ورد في جزء من البيان الصادر باسم اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف للدول الإسلامية بالقاهرة ضد الشعب اليمني وفي التنديد بموقف ايران بتقديم الدعم المعنوي لهذا الشعب المظلوم، هو من املاءات الوزير السعودي.

وأضاف: لكن من المستغرب لماذا سمح آخرون بنشر مثل هذا الموقف باسم الدول الإسلامية وقتل آلاف اليمنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال المظلومين في الحرب السعودية المستمرة منذ سبع سنوات ضد اليمن، وفي اجتماع ديني تماما!

ومضى كنعاني ليقول إن وجهة نظر السعودية ليست معياراً للحكم على الحرب الدامية المؤسفة في اليمن، بل ان الحكم سيكون للرأي العام وللضمائر الحية .

وكان وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ ، قد اعرب في كلمة القاها بالاجتماع، عن قلقه البالغ من قيام الجماعات الموالية لإيران في المنطقة بتصدير الثورة الإسلامية (حسب زعمه).

انتهى** 2344