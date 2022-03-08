وزير الثقافة اللبناني: لم أر في الفنون البصرية الإيرانية إلا المعنى والعمق والصبر

واقیم معرض الحرف اليدوية والفنون البصرية في لبنان علی هامش الاسبوع الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية تحت عنوان "ايام الفجر الثقافية" الذي اقيم في لبنان في الفترة من 29 فبراير الى 5 مارس بحضور وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي".

وتفقد وزير الثقافة اللبناني المعرض ورافقه رئيس مركز تطوير تكنولوجيا المعلومات والاعلام الرقمي بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية محمدرضا بهمني‌ والمستشار الثقافي الايراني في بيروت الدكتور عباس خامه يار خلال تفقده المعرض.

وقدم كل من الفنانين الايرانيين شرحاً عن أنشطتهم وأعمالهم للوزير واعرب عن شكرهم على اهتمامه لزیارة المعرض.

وقال وزير الثقافة اللبناني : ما رأيته في معرض الحرف اليدوية والفنون البصرية كان ‌مظاهر من الفن الإيراني العريق الذى يؤشر علی صبر الشعب الایراني.

واضاف لم أر في الفنون البصرية الإيرانية إلا المعنى والعمق والصبر مؤکدا أن هذه الأعمال الفنية هي جزء من الفن الإيراني الفاخر وان قلة معرفتنا نحن واللبنانيين بهذه القدرة الفنية يدل على أن وسائل الإعلام في العالم لا تسمح بتقدیم هذا الفن.

من جانبه شكر محمدرضا بهمني‌، وزير الثقافة اللبناني على دعمه وتعاونه في اقامة الأسبوع الثقافي وقال: لبنان ، باعتباره بوابة العلاقات الإعلامية في المنطقة، له دور كبير في تطورات المنطقة والعالم الإسلامي ومن هذالمنطلق، إن تعاون وزارة الثقافة اللبناني ومساعدتها في عقد هذا الأسبوع الثقافي یحظى ببالغ الاهمية لنا ونعتقد أنه يجب علينا تعزيز مثل هذه العلاقات والفعاليات.

ومن جانب الآخر قال الدكتور عباس خامه يار نحن مستعدون لعقد ورش عمل متخصصة في الفن الإيراني الإسلامي بلبنان ‌ وإقامة الأسبوع الثقافي اللبناني في إيران .

یذکر انه اقیم الاسبوع الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية تحت عنوان "ايام الفجر الثقافية" في لبنان في الفترة من 29 فبراير الى 5 مارس بحضور وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي".

ومن بين برامج هذا الحدث الثقافي عقد العديد من الموائد المستديرة والندوات حول القضايا العلمية والفنية، فضلا عن إقامة معرض كبير للحرف اليدوية والفنون الإيرانية إلى جانب عرض أفلام إيرانية وأمسية موسيقية إيرانية.

انتهی** 3280