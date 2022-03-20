٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٥:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84691145
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لافروف: روسيا لا تسعى لتحقيق مصالح انانية ولا تخون أصدقاءها

لافروف: روسيا لا تسعى لتحقيق مصالح انانية ولا تخون أصدقاءها

طهران / 20 اذار/مارس/ارنا- اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لن تخون طهران وكراكاس، معتبرا ان الولايات المتحدة تسعى لاحياء الاتفاق النووي في حال تضمّن عقوبات على روسيا.

وردًا على المزاعم الأخيرة بشأن مطالب موسكو في مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن ايران ، قال لافروف إن بلاده لا تسعى لتحقيق مصالح "أنانية" ولا تخون أصدقاءها.

وقال وزير الخارجية الروسي في برنامج عن إيجابيات وسلبيات الاتفاق النووي ، وفقًا لوكالة إنترفاكس: "نحن لا نخون أبدًا أصدقائنا ، فنزويلا صديقتنا ، إيران بلد قريب جدًا منا ، نحن لا نغش بل الأميركيون هم الذين يتصرفون بشكل مخادع"

واضاف لافروف: لاينبغي إضاعة الوقت في إحياء الاتفاق النووي ، إلا إذا تضمن عقوبات على روسيا.

وتابع وزير الخارجية الروسي: يهرول الأميركيون وراء السعودية والإمارات وقطر للحصول على النفط والغاز ، وجميع الدول ، بما في ذلك إيران وفنزويلا ، تؤكد تنفيذ التزاماتها وفق إطار "أوبك بلس" من حيث ظهور لاعبين جدد في أسواق النفط وجميع المشاركين في سوق النفط ملتزم بحصته بحسب الاتفاق.

وأوضح لافروف: لا أرى سببا لحد الآن في الاعتقاد بأنّ هذه الآلية ستنهار بطريقة ما ولن يستفيد أحد من هذا الأمر.

انتهى ** 2342

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