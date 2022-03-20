لافروف: روسيا لا تسعى لتحقيق مصالح انانية ولا تخون أصدقاءها

وردًا على المزاعم الأخيرة بشأن مطالب موسكو في مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن ايران ، قال لافروف إن بلاده لا تسعى لتحقيق مصالح "أنانية" ولا تخون أصدقاءها.

وقال وزير الخارجية الروسي في برنامج عن إيجابيات وسلبيات الاتفاق النووي ، وفقًا لوكالة إنترفاكس: "نحن لا نخون أبدًا أصدقائنا ، فنزويلا صديقتنا ، إيران بلد قريب جدًا منا ، نحن لا نغش بل الأميركيون هم الذين يتصرفون بشكل مخادع"

واضاف لافروف: لاينبغي إضاعة الوقت في إحياء الاتفاق النووي ، إلا إذا تضمن عقوبات على روسيا.

وتابع وزير الخارجية الروسي: يهرول الأميركيون وراء السعودية والإمارات وقطر للحصول على النفط والغاز ، وجميع الدول ، بما في ذلك إيران وفنزويلا ، تؤكد تنفيذ التزاماتها وفق إطار "أوبك بلس" من حيث ظهور لاعبين جدد في أسواق النفط وجميع المشاركين في سوق النفط ملتزم بحصته بحسب الاتفاق.

وأوضح لافروف: لا أرى سببا لحد الآن في الاعتقاد بأنّ هذه الآلية ستنهار بطريقة ما ولن يستفيد أحد من هذا الأمر.

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