رئيس الجمهورية يشارك في مراسم احياء ليلة القدر في مرقد "الامام الخميني (رض)"

وبدات المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم من قبل المقرئ هادي موحد اميني ومن ثم قرأ المنشد علي محمد سادات رضوي قصائد في مناقب ورثاء اهل البيت (عليهم السلام).

ومن ثم قرأ المنشد حاج حميد رمضان بور دعاء "الجوشن الكبير" الذي يعد من ضمن الاعمال العبادية الواردة في احياء ليلة القدر.

والقى رئيس الجمهورية آية الله رئيسي كلمة بالمناسبة في الحاضرين بالمراسم.

وتعد ليلة الـ 19 من رمضان اولى ليالي القدر وتتزامن مع ذكرى جرح امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) والذي استشهد على اثرها بعد يومين من ذلك.

انتهى ** 2342