التحضير لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وكوبا

وفي تصريحه خلال الاجتماع، اعتبر المدير العام لشؤون التعاون الدولي بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "محمد حسين نيغنام"، ان العلاقات السياسية بين طهران وهافانا بلغت مستوى مطلوبا لكن التعاون الاقتصادي الثنائي لم يتسع كثيرا.

وقال "نيغنام"، انه في ضوء الارادة المشتركة لدى ايران وكوبا من اجل تطوير شامل للتعاون ولاسيما في المجالات الاقتصادية بينهما، فإن تنظيم الاجتماع الثامن عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين يشكل فرصة مواتية في هذا الخصوص.

وحول اعضاء الوفد الكوبي رفيع المستوى الذي سيشارك في هذا الاجتماع، اشار الى كل من نائب رئيس الوزراء و وزير الطاقة الكوبيين، مضافا الى عدد من كبار المسؤولين المعنيين في هذا البلد؛ مبينا بان هؤلاء يشكلون ركائز القطاع الاقتصادي في دولة كوبا.

علما ان الاجتماع الثامن عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وكوبا، سيلتئم في طهران خلال الفترة من 15 لغاية 17 ايار الحالي، ويتضمن العديد من المحاور، بما في ذلك : السلامة الصحية والقضايا الاجتماعية والثقافية وشؤون الطاقة والنفط والتبادل التجاري بين طهران وهافانا.

انتهى ** ح ع

