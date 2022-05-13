وزيرا الثقافة الايراني واللبناني: المقاومة هي التي تُجدي مع المحتلين

جاء ذلك في رسالة مشتركة التي نشرت في الاجواء الافتراضية بتوقيع وزير الثقافة والارشاد الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مهدي اسماعيلي ووزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية القاضي محمد وسام المرتضى، اثر محادثاتهما التي جرت في طهران الاربعاء.

وقال الوزيران في الرسالة: جريمة الاحتلال هي بحق الكلمة والحرية والقيم وتعكس صورة كيان القتلة المجتمعين من أقاضي الارض النازلين على فلسطين وباء فتك بناسها وتاريخها وحياتها.

واضافت الرسالة: ان قتل الشهيدة شيرين ابو عاقلة لن يقتل الحق في التحرير، والمقاومة هي تُجدي مع المحتلين، والقدس بالمقاومة ستنتصر وتعود الى اهلها.

يذكر ان مراسلة شبكة الجزيرة شيرين ابو عاقلة استشهدت اثر اصابتها برصاص قوات الاحتلال الصهيوني حين هجومها على مخيم جنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة فجر الاربعاء.

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