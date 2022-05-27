شمخاني: بعض الدول في المنطقة وخارجها تعمل على نقل الارهابيين التكفيريين الى افغانستان

وتطرق شمخاني في كلمة بالاجتماع الرابع للحوار الأمني الاقليمي حول افغانستان المنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، الى اوضاع المنطقة خاصة تطورات افغانستان خلال العقدين الاخيرين وهزيمة القوات الامريكية من هذا البلد، وقال ان ايران كانت تدعو الى اقرار الأمن والسلام والاستقرار في افغانستان باعتبار ذلك ضروريا للشعب الافغاني وشعوب المنطقة.

واشار الى أن ايران تستضيف منذ عقود نحو خمسة ملايين من ابناء الشعب الافغاني الأمر الذي يحمل البلاد مشاكل عديدة بسبب غياب المساعدات الدولية وظروف الحظر الظالم المفروض على الجمهورية الاسلامية .

واعتبر شمخاني ان السبب الرئيسي لاندلاع الحرب في افغانستان طوال 20 عاما وكذلك الحرب الاخيرة في اوكرانيا هو السياسات التوسعية المغلوطة للولايات المتحدة.

واوضح ان على امريكا ليس فقط الافراج عن اموال الشعب الافغاني ، بل عليها تعويض ماسببته من خسائر لافغانستان.

واكد شمخاني ان ايران تعتقد ان الوضع الامني في المنطقة مترابط وبالتالي فأن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في افغانستان أمر ضروري لجميع دول المنطقة.

ودعا دول المنطقة الى الاهتمام بما يعزز الوضع الأمني واتخاذ المواقف الرادعة المشتركة للحيلولة دون تشكل بؤر تزعزع الأمن والاستقرار.

وشدد شمخاني على أن أمن افغانستان وثباتها يتطلب حكومة مستقرة وشاملة ، معتبرا ان القوميات والاطراف الافغانية اذا شعرت انها شريك فاعل في حكم وادارة البلاد فستزول العديد من المشاكل.

واضاف ان الحد من التدخل الامريكي في افغانستان يتطلب من دول المنطقة ان تتعاون لحل مشاكل الشعب الافغاني وخاصة الاقتصادية.

انتهى** 2344