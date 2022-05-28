عمان تسمح لشركتي "هما" و"كارون" الايرانيتين بتسيير رحلات مباشرة الى مسقط

جاء ذلك في سياق انجازات الزيارة الاخيرة لرئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله رئيسي" والوفد المرافق له الذي ضم وزير الطرق الايراني، الى سلطنة عمان وما اعقبها من اتفاق في مجالي النقل والترانزيت بين البلدين.

علما، بان عملية نقل المسافرين جوّا بين ايران وعمان، كانت تتم عبر رحلات العبور (ترانزيت) وبواسطة شركتي الخطوط الجوية "القطرية" و"التركية".

وبناء على الاتفاق الجديد، ستعاود شركة الخطوط الجوية الايرانية (هما) رحلاتها الجوية المباشرة بعد توقف استمر لـ 18 عاما، الى سلطنة عمان؛ تليها شركة كارون الايرانية التي حصلت هي الاخرى على ترخيص الرحلات المباشرة الى السلطنة.

وتجدر الاشارة في هذا الصعيد ايضا، الى قرار هيئة الطيران المدني الايرانية الصادر في 21 كانون الثاني 2022، والقاضي بالتصريح لـ "شركة الطيران العمانية" ان تسير اسبوعيا رحلتين مباشرتين، الى كل من العاصمة طهران ومدينة شيراز (بمحافظة فارس – جنوبي البلاد).

انتهى ** ح ع