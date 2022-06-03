151 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية

وبحسب وكالة سبأ فأن خروقات العدوان تمثلت في 57 خرقاً بتحليق الطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، وجبهات الحدود.

وأكد المصدر رصد 4 خروقات، منها 3 خروقات باستحداث مرتزقة العدوان لتحصينات في مربع الحماد بمحور همدان وغرب المنزلة في المدافن بمحافظة صعدة، وخرق باستحداث مرتزقة العدوان لتحصينات حول مدينة مأرب.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل خرق بضربة جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع لقوى العدوان والمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة العولة بمديرية المطمة في محافظة الجوف.

وبين المصدر أنه تم رصد 66 خرقاً بإطلاق النار بشكل مكثف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة والضالع وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى تسجيل 23 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الضالع وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة في محافظة مأرب.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لمرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان في المزرق بمحافظة حجة، فيما استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان الشعبية في المرياش والمصينعة والكبسة والوادي في مديرية رازح وفي جبل كاضم بمديرية الملاحيظ والشبكة في المدافن بمحافظة صعدة.

كما استهدف قصف مدفعي مكثف لعناصر المرتزقة، مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية في باب غلق بمحافظة الضالع.

وأفاد المصدر العسكري، بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في وادي جارة وجبل قمبورة بمنطقة جيزان، وجبل العمدة والشبكة بمنطقة نجران.

وبدأت الهدنة إلانسانية بين اليمن ودول العدوان قبل نحو شهر لمدة شهرين، برعاية الامم المتحدة، لكي تتوقف بموجبها العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وكذلك فتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية لعدد من السفن خلال شهري الهدنة، مع احتمال تجديدها.

وكان الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، تلقى رسالة من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تتضمن المطالبة بتمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين، والتأكيد على إيجاد معالجات إنسانية عاجلة وإصلاح ومعالجة التأخير الذي حصل في تنفيذ بنود الهدنة خلال الشهرين الماضيين.

وأكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام، أنه تم القبول بتمديد الهدنة لدواع إنسانية، على أن يتم استكمال ما لم يتم استكماله خلال الشهرين الماضيين.

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