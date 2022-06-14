وزير الطرق الايراني: زيادة حجم النقل بين ايران وتركمنستان بنسبة 50 بالمائة

وقال قاسمي في تصريحه الثلاثاء خلال استقباله مدير عام وكالة النقل والاتصالات التركمنستانية مامتخان تشاكييف والوفد المرافق له: وفقا للاحصائيات فقد ارتفع حجم النقل بين البلدين بنسبة 50 بالمائة وبالامكان تحقيق قفزة في هذا المجال.

واضاف: ان هذه القفزة بحاجة الى تمهيدات في جميع قطاعات النقل التي يتفق عليها الطرفان وان مراجعة رسوم النقل البري يمكنه ان يؤدي الى زيادة حجم النقل والترانزيت.

واكد قاسمي بان ايران لا تضع اي قيود للنقل عن طريق تركمنستان مع الدول الجارة وان امكانية الترانزيت التركيبي الشامل مع تركمنستان متوفرة.

واعلن الاستعداد لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للنقل بين ايران وتركمنستان في عشق آباد او طهران واضاف: ان ايران وتركمنستان واوزبكستان وكازاخستان وحتى تركيا يمكن ارساء الترانزيت التركيبي والشامل بينها.

وقال: ينبغي البدء بالعمليات التنفيذية لترانزيت 10 ملايين طن في العام بين البلدين ومن المؤكد ان الدول الاخرى ستنضم الينا ايضا.

من جانبه اكد مدير عام وكالة النقل والاتصالات التركمنستانية مامتخان تشاكييف بان بلاده لا تضع اي قيود في مجال النقل بين البلدين وقال: ان امكانية النقل بين البلدين من سائر الحدود (ما عدا سرخس) ستتحقق في المستقبل القريب.

انتهى ** 2342