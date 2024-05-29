حاخام أميركي من طهران : آية الله رئيسي کان يتمنى الأفضل للإنسانية

واعتبر "ديفيد فايس" ان الدفاع عن المظلومين کان من أهم سمات الرئيس الإيراني الراحل.

يذكر أن الحاخام ديفيد وايس، هو عضو بارز في المنظمة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية، المعروفة عالميا بـ "حركة ناطوري كارتا".

واضاف : هدفنا هو أن نعلن للعالم بأن الصهيونية لا تمثل اليهودية، وآباؤنا كانوا قد اعلنوا معارضتهم لتعاليم الصهيونية حتى قبل تاسیس الکیان الإسرائيلي.

وتابع هذا الحاخام اليهودي : الانسان اليهودي الذي يتبع التوراة حقا، سيزداد كرهه لـ "إسرائيل" والصهيونية.

وعن سبب اهتمامه بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادته، قال : إن آية الله الخميني مفجر الثورة الإيرانية كان يؤكد دائماً على التمييز بين اليهودية والصهيونية، وهذه القضية أثبتت لنا اتساع وعمق أفكار هذا الرجل المفكر؛ مؤكدا بأنه "مع زوال الکیان الصهیوني سيعود السلام إلى هذه المنطقة".

واكمل الحاخام فايس : إن الحرب في فلسطين المحتلة ليست صراعاً دينياً بين اليهودية والإسلام، بل هي حرب بين السكان الأصليين للأرض الفلسطينية ومطالبي أيديولوجية قومية تسمى الصهيونية.

انتهی**2054 / ح ع **