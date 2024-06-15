بعد إقرار الاحتلال بمقتل 8 جنود في رفح.. "القسّام" تكشف تفاصيل كمين نفّذته فجر اليوم

وفي التفاصيل التي كشفتها كتائب القسّام، فقد استهدفت برج جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"؛ ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل ومصاب.

وفور وصول قوة بهدف إنقاذ أفراد الطاقم، استهدف مجاهدو القسام ناقلة جند من نوع "نمر"، بقذيفة "الياسين 105"؛ ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.

واستهدفت كتائب القسّام اضا، جرافةً إسرائيليةً من نوع "D9"، بقذيفة "الياسين 105"، في الحي السعودي في تل السلطان.

وفي المنطقة نفسها، استهدفت كتائب شهداء الأقصى آليةً عسكريةً تابعةً للاحتلال، بقذيفة "R.P.G - 85".

كما قصفت، كتائب شهداء الأقصى، بوابل من قذائف "الهاون" من عيار 60 ملم، مقرّ القيادة والسيطرة التابع للاحتلال والآليات الإسرائيلية المتوغلة في شرقي حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة.

من جانبها، قصفت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تموضعاً لجنود إسرائيليين بقذائف "الهاون"، وذلك في محيط مسجد سعد شرقي حي الزيتون.

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد توثّق قنصها جندياً إسرائيلياً بمنطقة "نتساريم"، جنوب غربي قطاع غزة.

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، قصفت كتائب القسّام، بالاشتراك مع سرايا القدس، موقع "صوفا" العسكري الإسرائيلي برشقة صاروخية.

كما دكت سرايا القدس، بالاشتراك مع الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي، برشقة صاروخية.

انتهی**2054

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المصدر / المیادین