الاعلان عن الانتائج الاولية لانتخابات الرئاسة الايرانية

ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على مليون و 263 الفا و 874 صوتا فيما حصل سعيد جليلي على مليون و 244 الفا و 640 صوتا ، بعد فرز مليونين و 547 الفا و 381 صوتا من 6189 مركز اقتراع في 113 مدينة.
انتهى ** 2342
طهران / 6 تموز/ يوليو/ارنا- اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي فجر اليوم السبت عن النتائج الاولية للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.
ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على مليون و 263 الفا و 874 صوتا فيما حصل سعيد جليلي على مليون و 244 الفا و 640 صوتا ، بعد فرز مليونين و 547 الفا و 381 صوتا من 6189 مركز اقتراع في 113 مدينة.
انتهى ** 2342
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