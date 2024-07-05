الاعلان عن الانتائج الاولية لانتخابات الرئاسة الايرانية

ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على مليون و 263 الفا و 874 صوتا فيما حصل سعيد جليلي على مليون و 244 الفا و 640 صوتا ، بعد فرز مليونين و 547 الفا و 381 صوتا من 6189 مركز اقتراع في 113 مدينة.

انتهى ** 2342