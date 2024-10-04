متحدث الخارجية: التنازل امام الكيان الصهيوني يؤدي به للمزيد من التنمر

وكتب بقائي على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني: ان سفير الكيان الصهيوني مزق بلا خجل ميثاق الأمم المتحدة، وبعد استغلال نتنياهو الأسبوع الماضي لمنبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لاسكات العالم أجمع من خلال التهديد بمزيد من القتل والدمار، يعلن وزير خارجية الكيان الان أن الأمين العام للأمم المتحدة عنصر غير مرغوب فيه لإجباره على المزيد من الصمت!.

وتابع: ألا يكفي كل هذا التحذير لاتخاذ إجراءات جماعية لكبح هذا الشيطان؟.

وأكد بقائي: المتنمرون أنانيون ولا يعرفون حدودًا في الشر. التنازل امام التنمر لا يؤدي إلا إلى المزيد من التنمر.

وفي الختام اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: يجب السماح لمجلس الأمن الدولي بالتحرك قبل فوات الأوان تماما.

انتهى ** 2342