بدء مراسم تصديق قائد الثورة على رئاسة الرئيس المنتخب

ويشارك كبار المسؤولين في المراسم التي تقام في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران، ويتم التصديق على مرسوم منتخب الشعب لتولي رئاسة الجمهورية تاسيسا على البند 9 من المداة 110 من الدستور على يد الولي الفقيه.

وتفتقد المراسم الى حضور الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي. وبما أن التقليد في مراسم التصديق على رئاسة الجمهورية الجديد، يقضي بمشاركة الرئيس المنتهية ولايته، لذلك فقد كان غياب الرئيس الشهيد رئيسي، لافتا في هذه المراسم.

وقدم وزير الداخلية في مستهل المراسم تقريرا عن عملية اجراء الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في جولتيها الاولى والثانية. ويتم في المراسم قراءة مرسوم التصديق على رئاسة الرئيس المنتخب على ان يلقي قائد الثورة الاسلامية كلمة.

ويشارك في المراسم اكثر من 2500 من المسؤولين المدنيين والعسكريين، ورؤساء واساتذة الحوزات العلمية والجامعات وممثلي المهن المختلفة وجمع من اسر الشهداء وسفراء البلدان الاجنبية المعتمدين لدى طهران.