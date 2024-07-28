٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٩ ص
رمز الخبر: 85550931
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journalistکاظم شماعییان

بدء مراسم تصديق قائد الثورة على رئاسة الرئيس المنتخب

٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٩ ص
رمز الخبر: 85550931
بدء مراسم تصديق قائد الثورة على رئاسة الرئيس المنتخب

طهران/ 28 تموز/يوليو/ارنا – بدات اليوم الاحد مراسم التصديق واعطاء مرسوم الدورة الرابعة عشرة لرئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبدء الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان مهام عمله رسميا، اليوم الاحد برعاية قائد الثورة الاسلامية.

ويشارك كبار المسؤولين في المراسم التي تقام في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران، ويتم التصديق على مرسوم منتخب الشعب لتولي رئاسة الجمهورية تاسيسا على البند 9 من المداة 110 من الدستور على يد الولي الفقيه.

وتفتقد المراسم الى حضور الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي. وبما أن التقليد في مراسم التصديق على رئاسة الجمهورية الجديد، يقضي بمشاركة الرئيس المنتهية ولايته، لذلك فقد كان غياب الرئيس الشهيد رئيسي، لافتا في هذه المراسم.

وقدم وزير الداخلية في مستهل المراسم تقريرا عن عملية اجراء الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في جولتيها الاولى والثانية. ويتم في المراسم قراءة مرسوم التصديق على رئاسة الرئيس المنتخب على ان يلقي قائد الثورة الاسلامية كلمة.

ويشارك في المراسم اكثر من 2500 من المسؤولين المدنيين والعسكريين، ورؤساء واساتذة الحوزات العلمية والجامعات وممثلي المهن المختلفة وجمع من اسر الشهداء وسفراء البلدان الاجنبية المعتمدين لدى طهران.

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journalistکاظم شماعییان

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