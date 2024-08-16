استقلال طهران يبدا مشواره بالفوز في الدوري الايراني

وفي هذه المباراة التي جرت في مدينة قزوين مساء الجمعة، تقدم استقلال طهران، وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي، بهدف سجله آرمان رمضاني في الدقيقة 54 .

وفي الدقيقة 89 ادرك شمس آذر قزوين التعادل بواسطة امير محمد نسائي من ركلة جزاء، الا ان استقلال طهران كانت له الكلمة الاخيرة بهدف الفوز القاتل الذي سجله محمد حسين اسلامي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وكان حكم المباراة قد الغى الهدف في البداية بداعي التسلل الا انه عاد واحتسبه هدفا صحيحا بعد الرجوع الى تقنية الفار.

وفي مباراة اخرى فاز سباهان، ثالث الموسم الماضي، على ضيفه فريق جادرملو اردكان، الصاعد الى الدوري الممتاز حديثا، بنتيجة 3-1 .

كما فاز تراكتور سازي تبريز على مضيفه مس رفسنجان 2-0 وحقق فولاد خوزستان الفوز على مضيفه نساجي مازندران 1-0 وكذلك تغلب خيبر خرم آباد، الصاعد حديثا الى الدوري الممتاز، على هوادار 1-0.

ويوم الخميس تعادل بطل الدوري في الموسم الماضي، برسبوليس، مع ذوب آهن اصفهان 1-1 وفاز ملوان انزلي على كل كهر سيرجان 1-0 فيما تعادل استقلال خوزستان مع المنيوم اراك بلا اهداف.

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