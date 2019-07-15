مسؤول : الاتفاق على زيادة حصة الزوار الايرانيين لأداء مناسك الحج

وفي تصريح له اليوم الاثنين، اوضح ازاد انه بعد التنسيق مع المسؤولين السعوديين تم الاتفاق على زيادة حصة ايران بمقدار الفي زائر خلال مناسك الحج لهذا العام.

واشار المسؤول في منظمة الحج والزيارة، الى ان عملية تفويج الزوار الايرانيين الى الديار المقدسة بدأت في 8 تموز /يوليو الحالي؛ مبينا انه تم لغاية اليوم نقل ما يزيد عن 17 الفا و500 زائر عبر 86 رحلة جوية الى السعودية.

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