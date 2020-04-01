ايران تحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج عدة تشخيص فيروس كورونا

وفي موتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني ، عبر تقنية الفيديو كنفرانس، قال بيغلري، انه تم توفير امكانية فحص الاشخاص المشتبه باصابتهم بالاعراض الخفيفة لفيروس كورونا من خلال انتاج عدة تشخيص الفيروس حاليا وقد حققنا الاكتفاء الذاتي في انتاج هذه العدة الطبية كما بامكاننا تصديرها الى الدول المحتاجة لها في المنطقة.

واضاف ان العدة الطبية التشخيصة (كيت ) التي تستخدم حاليا في ايران هي نوع العدة الطبية الجزيئية حيث ايدتها منظمة الصحة العالمية واذا اخذت العينة بصورة صحيحة فانه يمكن الوثوق بنتائج العدة بنسبة اكثر من 90 بالمئة.

وردا على سوال بشان كميات عدة تشخيص فيروس كورونا الموجودة في ايران، قال بيغلري ان خمسة شركات معر في البلادفية تنتج الكيت حاليا وان احدى هذه الشركات اعلنت بانها تستطيع انتاج 80 الف عدة في الاسبوع وان معدل انتاج سائر الشركات يكون بهذا المستوى او ربما اكثر منه.

انتهى**2018** 2344