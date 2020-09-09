اربعة أفلام إيرانية تسجل حضورها في مهرجان لندن السينمائي

وفيلم "الخط الفتراضی" من تأليف وإخراج فرنوش صمدي وإنتاج علي مصفا شارك في تمثيله كل من : سحر دولتشاهي وپژمان جمشیدي وحسن پورشیرازي وآزیتا حاجیان وامیررضا رنجبران وصدف عسكري ومحمد حیدري وآیلین جاهد...وغيرهم.

وجاء فی ملخصه: تستعد معلمة مدرسة من طهران لحضور حفل زفاف في شمال إيران ،وعندما منعها زوجها فجأة من الذهاب، تقرر أن.....

وأما في قسم الوثائقيات القصیرة فقد تأهل فيلم "آشو" للمخرج جعفر نجفي ممثلاً عن السينما الإيرانية.

وبالإضافة إلى النسخة المستعادة من الفيلم الكلاسيكي "شطرنج ریح " للمخرج "محمد رضا أصلاني" يشارك أيضا في المهرجان فيلم "شاهد " للمخرج "علی اصغري".

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