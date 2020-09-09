٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٩:٥٨ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84032369
٠ Persons

سمات

اربعة أفلام إيرانية تسجل حضورها في مهرجان لندن السينمائي

اربعة أفلام إيرانية تسجل حضورها في مهرجان لندن السينمائي

طهران / 8 ایلول / سبتمبر /ارنا-سجلت أفلام "الخط الافتراضي" و "شاهد" والفيلم الوثائقي القصير "أشو" والنسخة المستعادة من الفیلم الکلاسیکي "شطرنج الریح" حضورها في الدورة الـ 64 لمهرجان لندن السينمائي.

وفيلم "الخط الفتراضی" من تأليف وإخراج فرنوش صمدي وإنتاج علي مصفا شارك في تمثيله كل من : سحر دولتشاهي وپژمان جمشیدي وحسن پورشیرازي وآزیتا حاجیان وامیررضا رنجبران  وصدف عسكري  ومحمد حیدري وآیلین جاهد...وغيرهم.

وجاء فی ملخصه: تستعد معلمة مدرسة من طهران لحضور حفل زفاف في شمال إيران ،وعندما منعها زوجها فجأة من الذهاب، تقرر أن.....

وأما في قسم الوثائقيات القصیرة فقد تأهل فيلم "آشو" للمخرج جعفر نجفي ممثلاً عن السينما الإيرانية.

 وبالإضافة إلى النسخة المستعادة من الفيلم الكلاسيكي "شطرنج ریح " للمخرج "محمد رضا أصلاني" يشارك أيضا في المهرجان فيلم "شاهد " للمخرج "علی اصغري".

انتهی 3280

سمات

تعليقك

You are replying to: .
8 + 5 =