دبلوماسي ايراني: الحظر الاميركي الجديد يكشف عداء اميركا اللامحدود للشعب الايراني

وكتب ميريوسفي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاثنين بشان الحظر الاميركي الجديد على وزارة النفط الايرانية ووزير النفط بيجن نامدار زنكة ومسؤولين اخرين في الصناعة النفطية: ان عداء اميركا تجاه الشعب الايراني لا حدود له. الولايات المتحدة تفرض الحظر على مؤسسات ايرانية كان الحظر مفروضا عليها سابقا في اطار سائر الاتهامات المبركة.

واضاف: مع ذلك فان ادمان اميركا على الحظر لم يحقق لها النتيجة اللازمة حتى ان مستشار الامن القومي الاميركي اقر في تصريح له يوم السبت بانه لم تعد هنالك خيارات تذكر امام اميركا لفرض الحظر على ايران.

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