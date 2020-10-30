حنيف اتمر: تطوير التعاون الثنائي مع ايران اولوية للسياسة الخارجية الافغانية

وافادت وكالة "آوا" الافغانية ان محمد حنيف اتمر تحدث عبر الفيديو كونفرانس مع رضا اردكانيان وزير الطاقة رئيس الجانب الايراني في اللجنة المشتركة للتعاون بين افغانستان وايران.

واشار اتمر الى مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية في السياسة الخارجية لبلاده ولقاءاته الاخيرة مع المسؤولين الايرانيين وقال: ان تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والامنية وتبادل الخبرات الفنية بين خبراء البلدين، يعد اولوية للسياسة الخارجية لافغانستان في العلاقات مع دول المنطقة خاصة مع ايران.

وتباحث الجانبان وتبادلا وجهات النظر خلال هذا الاجتماع الذي عقد عن طريق الفيديو كونفراس حول مشاريع تطوير التعاون في مجال نقل الطاقة وتنمية التجارة والترانزيت وافتتاح خط سكك الحديد "خواف-هرات" والمقترحات في مجال الاستثمارات المشتركة والاستعداد لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون ووضع اللمسات الاخيرة على مذكرة التفاهم بين البلدين والوثيقة الشاملة للتعاون بين طهران وكابول.

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