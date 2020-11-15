١٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:٢٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84111553
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"تويتر" يغلق حساب وزير النفط الايراني

"تويتر" يغلق حساب وزير النفط الايراني

طهران / 15 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اقدم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على غلق حساب وزير النفط الايراني بيجن نامدرار زنكنة اثر فرض الحظر الاميركي عليه.

وجاءت خطوة "تويتر" هذه المناقضة لحرية التعبير اثر الحظر الذي فرضته اميركا على وزير النفط الايراني قبل فترة.

وقال زنكنة في التعليق على الحظر الاميركي الذي فرض عليه: ان فرض الحظر عليّ وعلى زملائي هو رد فعل انفعالي ازاء فشل سياسة واشنطن الرامية لتصفير صادرات النفط الايراني.

واضاف: ان عهد التفرد في العالم بلغ نهايته وان صناعة النفط الايرانية لن تتوقف.

ويدل فرض الحظر على وزير النفط الايراني على ان اميركا لم تعد لديها خيارات تذكر لفرض اعمال حظر جديدة ضد ايران، وقبل ان تكون عملانية فهي اشبه ما تكون بحرب نفسية.

انتهى ** 2342

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