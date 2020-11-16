"الطابق السفلي" الايراني يحصد "التمثال الذهبي" الصيني

وافادت المستشارية الثقافية الايرانية في بكين، ان مهرجان الميكروفيلم الصيني الذي بدا اعماله قبل اسبوع، يعد من اهم النشاطات السينمائية الذي يتجدد سنويا في ولاية "يون نين" جنوب غربي الصين.

ويضيف هذا التقرير، ان 8 افلام ايرانية شاركت خلال الدورة الحالية لهذا المهرجان الدولي وذلك الى جانب الافلام الاخرى التي مثلت الصين ودولا عديدة في انحاء العالم.

واشارت المستشارية الثقافية الايرانية في تقريرها ايضا، ان لجنة تحكيم مهرجان الميكروفيلم الدولي في الصين، قررت اختيار فيلم "الطابق السفلي" للمخرج اميد رضا خيرخواه كافضل عمل مشارك في قسم الافلام الاجنبية، وبالتالي احرازه جائزة التمثال الذهبي لهذا المهرجان.

علما ان وحدة الافلام الدولية (الاجنبية) للمهرجان استضافت خلال الدورة الحالية افلاما من فرنسا وايرلندا وطاجيكستان وروسيا وكازاخستان الى جانب 8 افلام ايرانية بما في ذلك فيلم "الطابق السفلي" الذي حصد التمثال الذهبي لهذا الحدث السينمائي الصيني.

انتهى ** ح ع