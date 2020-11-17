تصدير ما يبلغ عن 800 مليون دولار من البضائع من منطقة أروند الحرة

وقال" السيد علي موسوي" في مقابلة مع وكالة ارنا ، اليوم الثلاثاء ، إنه تم تصدير 3600 كيلوغرام من البضائع غير النفطية من مينائي ابادان وخرمشهر و الحدود الدولية لشلمجه منذ بداية العام الحالي (بدأ في 20 مارس 2020) حتى نهاية أكتوبر.

وقال ان السلع التي تم تصديرها تتوزع بين منتجات سمكية والمواد الغذائية و الفواكه والخضروات و المعادن والحديد و مواد البناء و تم تصدير معظم هذه البضائع إلى العراق ودول الخليج الفارسي.

ومنطقة أروند الحرة التي تبلغ مساحتها 37400 هكتار في شمال غرب الخليج الفارسي تشمل مدن ابادان و خرمشهر و مينوشهر (جزيرة مينو) ، و التي تقع عند التقاء نهري أروند و كارون.

وهذه المنطقة ذات أهمية خاصة ولها حدود مع العراق وتتمتع بمقومات اقتصادية كبيرة.و يقع منفذ شلمجة على مسافة 15 كم عن مدينة خرمشهر.

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