وزير الطرق: مشروع خط سكك الحديد بين إيران وأفغانستان سيفتتح خلال أسابيع قادمة

وقال إسلامي اليوم (الأربعاء) على هامش اجتماع مجلس الوزراء للصحفيين بانه سيتم افتتاح مشروع سكك ​​حديد خواف_ هرات حتى ديسمبر وقال: بحضور كبار المسؤولين في البلدين سيتم ربط سكك حديد ايران و أفغانستان في غضون أسابيع قليلة واكد ان أفغانستان ،تحاول دائمًا الوصول إلى المياه الحرة، و يساعد مشروع ربط سكك الحديد على تحقيق ذلك.

وصرح وزير الطرق أنه تم الانتهاء من مراحل تنفيذ مشروع خواف_ هرات مضيفا سيتم ربط السكك الحديدحتى نهاية الشهر المقبل.

يذكر ان خط سكك الحديد "خواف-هرات" الذي يربط شرق ايران بغرب افغانستان يبلغ طوله 220 كم من ضمنه 80 كم داخل الاراضي الايرانية حيث سيتم افتتاحه قريبا و 140 كم داخل الاراضي الافغانية.

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