وزير الطرق: مشروع خط سكك الحديد بين إيران وأفغانستان سيفتتح خلال أسابيع قادمة

وقال إسلامي اليوم (الأربعاء) على هامش اجتماع مجلس الوزراء للصحفيين بانه سيتم افتتاح مشروع سكك حديد خواف_ هرات حتى ديسمبر وقال: بحضور كبار المسؤولين في البلدين سيتم ربط سكك حديد ايران و أفغانستان في غضون أسابيع قليلة واكد ان أفغانستان ،تحاول دائمًا الوصول إلى المياه الحرة، و يساعد مشروع ربط سكك الحديد على تحقيق ذلك.
وصرح وزير الطرق أنه تم الانتهاء من مراحل تنفيذ مشروع خواف_ هرات مضيفا سيتم ربط السكك الحديدحتى نهاية الشهر المقبل.
يذكر ان خط سكك الحديد "خواف-هرات" الذي يربط شرق ايران بغرب افغانستان يبلغ طوله 220 كم من ضمنه 80 كم داخل الاراضي الايرانية حيث سيتم افتتاحه قريبا و 140 كم داخل الاراضي الافغانية.
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طهران/ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا-أعلن وزير الطرق واعمار المدن "محمد اسلامي" عن افتتاح مشروع سكك الحديد خواف- هرات حتى نهاية ديسمبر وقال: بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين سيتم ربط سكك الحديد بين إيران وأفغانستان في غضون أسابيع قليلة.
وقال إسلامي اليوم (الأربعاء) على هامش اجتماع مجلس الوزراء للصحفيين بانه سيتم افتتاح مشروع سكك حديد خواف_ هرات حتى ديسمبر وقال: بحضور كبار المسؤولين في البلدين سيتم ربط سكك حديد ايران و أفغانستان في غضون أسابيع قليلة واكد ان أفغانستان ،تحاول دائمًا الوصول إلى المياه الحرة، و يساعد مشروع ربط سكك الحديد على تحقيق ذلك.
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