إنتاج إيران من الأرز يتخطى مليوني طن سنوياً

وأوضح فرامك عزيز كريمي، الیوم الأحد، ان معدل متوسط المساحة المزروعة بالأرز في هذا العام كان 800 الف هكتار، يتركز 77% منها في محافظات جيلان ومازندران وکلستان بشمال ايران (حوالی 534 ألف هكتار). وأضاف: بلغ معدل إنتاج الأرز غير المجروش في هذالعام اکثر من 4 ملایین طن.

ولفت المدير العام لمؤسسة الحبوب والمحاصيل الأساسية الى زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالأرز في محافظةخوزستان (جنوب غرب) والتي تبلغ 180 ألف هكتار.

واوضح ان محافظة مازندران استحوذت على 32 بالمائة من حجم انتاج ايران من الارز لتحتل المركز الاول وتأتی محافظة کیلان في المركز الثاني حيث بلغ حجم انتاجها من الارز 26 بالمائة وتأتي محافظة خوزستان في المركز الثالث بانتاج 18 بالمائة م الارز في البلاد وتليها محافظة کلستان بنسبة 15بالمائة من حجم إنتاج البلاد من الأرز

يذکر أن الأرز الأیرانی يعتبر من أجود أنواع الأرز بسبب طعمه الذیذ و رائحته العطرة وطول للحبة و سهولة الطبخ. و يعد هذا الأرز من الجانب الصحی من أفضل أنواع الأرز بسبب استخدام الکمیة القلیلة من المواد الکیمیاویة فی زراعته.

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