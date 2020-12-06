٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٩ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84136474
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إنتاج إيران من الأرز يتخطى مليوني طن سنوياً

إنتاج إيران من الأرز يتخطى مليوني طن سنوياً

طهران/ 6 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا –أعلن المدير العام لمؤسسة الحبوب والمحاصيل الأساسية بوزارة الزراعة الايرانية، إن إنتاج البلاد من الأرز بلغ 2.6 مليون طن في العام الايراني الجاری (بدأ في 20 مارس 2020) موکدا ان هذه الکمیة من الانتاج تغطي الاستهلاك المحلي ويقلل من حجم استيراد الارز.

وأوضح فرامك عزيز كريمي، الیوم الأحد، ان معدل متوسط المساحة المزروعة بالأرز في هذا العام كان 800 الف  هكتار، يتركز 77% منها في محافظات جيلان ومازندران وکلستان  بشمال ايران (حوالی 534 ألف هكتار). وأضاف: بلغ معدل إنتاج الأرز غير المجروش في هذالعام اکثر من  4 ملایین طن.

ولفت المدير العام لمؤسسة الحبوب والمحاصيل الأساسية الى زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالأرز في محافظةخوزستان (جنوب غرب) والتي تبلغ  180 ألف هكتار.

واوضح ان محافظة مازندران  استحوذت على 32  بالمائة من حجم انتاج ايران من الارز  لتحتل المركز الاول وتأتی محافظة کیلان  في المركز الثاني حيث بلغ حجم انتاجها من الارز 26 بالمائة وتأتي محافظة خوزستان  في المركز الثالث بانتاج  18 بالمائة م الارز في البلاد وتليها محافظة کلستان بنسبة 15بالمائة من حجم  إنتاج البلاد من الأرز

يذکر أن الأرز الأیرانی يعتبر من أجود أنواع الأرز بسبب  طعمه الذیذ و رائحته العطرة  وطول للحبة و سهولة الطبخ. و يعد هذا الأرز من الجانب الصحی من أفضل أنواع الأرز بسبب استخدام الکمیة القلیلة من المواد الکیمیاویة فی زراعته.

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