الأفلام الايرانية تعرض في بانكوك

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، بناء على اقتراح أرشيف الفيلم الوطني التايلاندي، على عرض الأفلام الإيرانية في القاعات المجهزة في بانكوك.

وفي هذا اللقاء ، اشار"مهدي حسنخاني "، إلى الإنجازات الدولية لسينما الثورة الإسلامية، الذي يركز على القيم الإنسانية و الروحية والأخلاقية وهي أهم سبب في نجاح هذه الأعمال في المهرجانات الدولية المرموقة.

وتفقد خلال الاجتماع المعدات والمسارح المجهزة، ومتحف تاريخ الأعمال والشخصيات السينمائية، والقسم التعليمي ، والمكتبة المتخصصة للأفلام و السينما.

جدير بالذكر أن إنشاء الأرشيف الوطني للفيلم التايلاندي له تاريخ يمتد إلى 35 عامًا ويخضع لإشراف وزارة الثقافة.

وبسبب اغتيال العالم الإيراني الدكتور "محسن فخري زادة وكذلك ذكرى استشهاد الفريق "قاسم سليماني" ، تقرر أن يكون عرض فيلم "الحارس الشخصي"(باديكارد) في الأولوية.

و الوجود الثقافي الرسمي لإيران في تايلاند يرجع إلى 3عقود والعلاقات التشاورية بين الوكالات الحكومية بين البلدين مستمرة في النمو.

ولقد جلبت هذه العقود الثلاثة من الوجود الثقافي البركات بما في ذلك، ايفاد طلاب الدراسات العليا، و ترجمة الأعمال والنصوص الثقافية والدينية ، نشر الثقافة والفن الإيراني في تايلاند من خلال إقامة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات والمنشورات.

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