القنصل الايراني في مرو بتركمنستان يدعو لتعزيز التبادل التجاري

وفي كلمته الخميس خلال مراسم الذكرى السنوية الـ 25 لحياد تركمنستان، قدم جعفري شرحا لاحدث اوضاع اعادة فتح الحدود الاربعة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركمنستان وهي سرخس ولطف آباد وباجغيران واينجة برون في قطاعي النقل البري والسككي.

واشار القنصل الايراني العام الى بعض العقبات في التبادل التجاري في الحدود بين البلدين، معربا عن امله بمعالجتها.

واكد ضرورة المزيد من تطوير العلاقات بين المحافظات المجاورة في البلدين، واشار الى الاجتماعات التي عقدت عن طريق الفيديوكونفرانس بين محافظ خراسان الرضوية (شمال شرق ايران) ومحافظ ماري في تركمنستان وكذلك بين محافظ خراسان الشمالية (شمال شرق ايران) ومحافظ آخال بتركمنستان خلال الاشهر الاخيرة، داعيا الى استمرار مثل هذه الاتصالات بين المحافظات المجاورة.

كما اشار جعفري الى انه سيتم عقد مثل هذه اللقاءات بين محافظ كلستان (شمال ايران) ومحافظ بالكان بتركمنستان في القريب العاجل، معتبرا هذه الاتصالات بانها من شانها ان تؤدي للمزيد من تعرف كل من الطرفين على طاقات وامكانيات الطرف الاخر في سياق تعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

وفي جانب اخر من حديثه لفت القنصل الايراني العام في مرو الى حادثة الاغتيال الغادرة للعالم النووي والدفاعي الايراني الشهيد محسن فخري زادة، وموقف الحكومة التركمنستانية في الادانة الشديدة لهذه الجريمة، وقدّر مبادرة وزير خارجية تركمنستان رشيد مردوف بتوجيه رسالة خطية الى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في هذا الصدد.

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