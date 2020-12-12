مجيدي : الحظر الامريكي بحق الشعب الايراني جريمة ضد الانسانية

واضاف مجيدي خلال تصريحاته بمهرجان "هاينان" السينمائي الدولي في الصين اليوم، "ان الشعب الايراني يمرّ بظروف عصيبة منذ 4 عقود، من جراء الحظر الامريكي الجائر".

وعزا المخرج السينمائي الشهير، الحظر المفروض على طهران من جانب واشنطن، الى "نضال الشعب الايراني من اجل الحصول على الاستقلال والسيادة".



وقال : ان الثروات الوطنية الايرانية كالنفط والغاز كانت خلال العهد البهلوي المستبد تحت سطوة الامريكان، لكن الشعب الايراني استطاع اليوم ان يستند الى نفسه؛ الامر الذي لا تريده واشنطن لذلك لجأت الى سياسة الحظر الجائرة.

ومضى مجيدي الى القول، ان امريكا تواصل حظرها الجائر ضد الشعب الايراني رغم الظروف الناجمة عن وباء كورونا، ولا تستثني في ذلك الدواء؛ مما ادى الى زيادة الوفيات بين المصابين بالفيروس في البلاد.

وفي جانب اخر من تصريحاته بمهرجان هاينان السينمائي، ثمن المخرج الايراني الشهير مواقف الصين حكومة وشعبا المساندة للشعب الايراني في ظل الظروف الناجمة عن جائحة كورونا.

انتهى ** ح ع