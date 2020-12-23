٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٥:٥٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84159479
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مخرج ايراني يحصد جائزة افضل فيلم تجريبي لمهرجان نيويورك السينمائي

مخرج ايراني يحصد جائزة افضل فيلم تجريبي لمهرجان نيويورك السينمائي

رشت / 23 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – فاز المخرج الايراني "حامد اريب"، بجازة افضل فيلم وثائقي تجريبي لمهرجان FFTG السينمائي الدولي الذي تستضيفه مدينة نيويورك، على فيلمه الروائي القصير "حباب" (الفقاعة).

كما فاز هذا الفيلم بجوائز اخرى من مهرجان «اف اف تی جی» السينمائي؛ بما يشمل جائزة افضل اعداد، وافضل تصوير وافضل ممثل. 

علما ان مهرجان نيويورك السينمائي استضاف في دورته الجديدة (13 – 15 ديسمبر2020)،  400 انتاجا سينمائيا التي شاركت في اقسامه المختلفة؛ بما في ذلك فيلم "حباب" الايراني القصير الذي نال الجائزة الاولى لفئة «Experimental Documentary» خلال منافسات هذا الحدث الدولي. 

وسبق للمخرج الايراني حامد اريب ايضا، ان حصد جائزتي مهرجان "اوستا" الايطالي، ومهرجان الأنثروبولوجيا في فرنسا، على فيلمه الروائي "حباب".

انتهى ** ح ع  

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