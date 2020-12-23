مخرج ايراني يحصد جائزة افضل فيلم تجريبي لمهرجان نيويورك السينمائي

كما فاز هذا الفيلم بجوائز اخرى من مهرجان «اف اف تی جی» السينمائي؛ بما يشمل جائزة افضل اعداد، وافضل تصوير وافضل ممثل.

علما ان مهرجان نيويورك السينمائي استضاف في دورته الجديدة (13 – 15 ديسمبر2020)، 400 انتاجا سينمائيا التي شاركت في اقسامه المختلفة؛ بما في ذلك فيلم "حباب" الايراني القصير الذي نال الجائزة الاولى لفئة «Experimental Documentary» خلال منافسات هذا الحدث الدولي.

وسبق للمخرج الايراني حامد اريب ايضا، ان حصد جائزتي مهرجان "اوستا" الايطالي، ومهرجان الأنثروبولوجيا في فرنسا، على فيلمه الروائي "حباب".

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