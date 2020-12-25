اقامة مراسم الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الفريق سليماني في باكستان

وافاد مراسل ارنا نقلا عن الملحقية الثقافية الايرانية في باكستان ان المراسم ستبدا من اليوم الجمعة باقامة "المهرجان الادبي والفني لشهداء المقاومة" .

وقال الملحق الثقافي الايراني في اسلام اباد "احسان خزاعي : بهدف تبين الابعاد المختلفة لشخصية الشهيد الفريق قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس وبمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهادهم ستبدأ اليوم الجمعة نشاطات "المهرجان الادبي والفني لشهداء المقاومة " بعنوان "الفريق السماوي "، مبينا انه بختام المهرجان ستقدم جوائز للاثار المميزة.

يذكر ان الملحقية الثقافية الايرانية ستقيم مراسم مشابهة في مدن كراتشي ولاهور وكويته وراولبندي الباكستانية تتعلق بشهداء المقاومة وعلى راسهم الشهيد الفريق قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية أقدمت على جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني، والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاق دربهم، في غارة جوية جبانة حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة 3 كانون الثاني/يناير 2020، مما ادى الى استشهادهم.

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