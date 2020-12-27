مسؤول : استاذة ايرانية تحصل على منحة "فون هومبولت" الالمانية للدراسات

واشار "ال ابراهيم" في تصريح له اليوم الاحد، ان هذه المنحة بقيمة 49 الف يورو تقدم في المانيا على مدى عام واحد "للباحثين المتمرسين" واساتذة الجامعات الشباب الذين تقل فترة تخرجهم الاكاديمي عن 12 عاما، لاغراض البحث في مجال انتاج الهيدروجين باستخدام الانشطار الكهروكيميائي للماء.

واضاف هذا المسؤول بوزارة العلوم الايرانية : ان مؤسسة " ألكسندر فون هومبولت"، هي واحدة من ابرز المؤسسات العلمية في العالم والتي بدات نشاطاتها منذ العام 1953، وقدمت طوال الاعوام الماضية منحا مالية لـ 26 الف من اشهر الباحثين في شتى الدول، كما حاز 51 شخصا من الفائزين بجائزة نوبل في مختلف المجالات، على دعم هذه المؤسسة العلمية الالمانية.

واوضح، ان الاستاذة الايرانية الفائزة بمنحة "فون هومبولت" للدراسات، "ماندانا اميري"، هي عضو هيئة التدريس بجامعة "المحقق الاردبيلي" (في محافظة اردبيل - شمال غرب)، تحمل شهادة الدكتوراه في مجال الكيمياء التحليلية من جامعة "صنعتي شريف" (في طهران)، وحصلت على جوائز علمية دولية ومحلية.

انتهى ** ح ع