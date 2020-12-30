هادي العامري : القوات الامريكية مضطرة على مغادرة ارض العراق

جاء ذلك خلال كلمة للعامري اليوم بمراسم تأبين "قادة النصر الشهداء، الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاق دربهما" بمقر سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد اليوم الاربعاء.

واكد رئيس تحالف الفتح النيابي، ان انسحاب القوات العسكرية الامريكية بات مطلبا وطنيا؛ مبينا انه بعد مصادقة البرلمان وفي ضوء المسيرات المليونية لابناء الشعب العراقي وايضا واقعة استشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، لم يبق امام الامريكيين سوى مغادرة العراق.

ولفت الى ان الشهيد سليماني كان رمزا للمقاومة ومدرسة متنقلة ضد الإرهاب؛ مشددا على ان "ثمن دماء شهداء قادة النصر سيكون اخراج القوات الاميركية من العراق والمنطقة".

وبيّن العامري، ان الشهيد الحاج قاسم سليماني بدا نضاله منذ سنين الشباب دفاعا عن الثورة الاسلامية وصد المؤامرات، كما تولى مسؤولية الدفاع عن المقاومة في كل مكان.

وتابع الامين العام لمنظمة بدر، ان الشهيد سليماني أن "الشهيد سليماني دافع عن العراق دفاعا مستميتا أخجلنا نحن العراقيين بما قدمه من فضل للتخلص من الإرهاب الداعشي والأمريكي".

وأضاف، أن "الشهيد سليماني كان صاحب الفضل الكبير على العراقيين بالتخلص من الاحتلال وداعش، وضحى بنفسه من اجل الإسلام والمقدسات".

وفي معرض الاشارة الى الشهيد "ابو مهدي المهندس"، قال الامين العام لمنظمة بدر : ان الشهيد المهندس كان مجاهدا كبيرا منذ السبعينيات وامتثل امتثالا حقيقيا للشهيد الصدر"؛ مضيفا أن "المهندس كان مربيا ومعلما..ودافعنا الأساسي في معارك القاعدة وداعش".

وفي الختام، دعا العامري الى المشاركة الحاشدة في التظاهرة المقررة يوم 3 كانون الثاني المقبل، "لنثبت ان العراق هو عراق المهندس وعراق الشهداء"؛ مؤكدا أن "بر عوائل الشهداء يكون بإخراج القوات الأميركية الذي لن نتراجع عنه".

انتهى ** ح ع