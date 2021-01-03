احياء الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الفريق سليماني في موسكو

وشارك في المراسم التي اقيمت ليلة امس السبت في المركز الاسلامي بموسكو ممثل قائد الثورة الاسلامية في موسكو ورئيس المركز الاسلامي فيها، وعددا من الشخصيات الثقافية والعسكرية الروسية والاذربيجانية والافغانية والطاجيكية والاوزبكية.

وبدأت المراسم بتلاوة عطرة من كلام الله المجيد، ثم عرضت افلام لبطولات وتضحيات وجهاد شهداء المقاومة والنصر لاسيما الشهيد الفريق قاسم سليماني.

وشارك في المراسم جمع غفير من اهالي موسكو ومسؤوليها . كما حضر المراسم شخصيات دينية وسياسية من ايران وروسيا وجمهورية اذربيجان وكازاخستان طاجيكستان والعراق وسوريا وافغانستان وقرقيزيا.

والقى عدد من الشخصيات السياسية والدينية كلمة بالمناسبة وأوضح المتحدثون الجوانب المختلفة للشخصية العظيمة للشهيدين سليماني والمهندس ونضالهما وشجاعتهما في محاربة الإرهاب والتصدي لمؤامرات الأعداء في المنطقة وخاصة في العراق، وأكدوا أنهم سيواصلون طريق هؤلاء الشهداء.

كما أشادوا بالقادة الشهداء في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي في كل من العراق وسوريا ومناطق اخرى، واحباط مخططات داعمي الارهاب.

وكان قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الحاج أبو مهدي المهندس وثمانية من رفاقهما استشهدوا صباح الجمعة 3 كانون الثاني/ يناير 2020، في طريق مطار بغداد أثر هجوم ارهابي غادر قامت به طائرات امريكية مسيرة بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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