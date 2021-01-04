ملحمة تظاهرات العراقيين وفاء لدماء قادة النصر

وكانت الجماهير قد تقاطرت منذ ساعات الصباح الاولى الى ساحة التحرير وسط بغداد من انحاء العاصمة ومختلف المحافظات العراقية للمشاركة في احياء هذه الذكرى وفاء لدماء القادة الشهداء حيث حمل المشاركون اعلام العراق وفصائل الحشد الشعبي وصور الشهيدين سليماني والمهندس.

وعبّرت الجماهير في هذه التظاهرات عن مشاعرها باطلاق الهتافات وحمل اليافطات والبوسترات في التنديد بالعمل الارهابي الاميركي والدعوة لطرد الاميركيين من العراق والمطالبة بالثار لدماء القادة الشهداء وتقديم الضالعين في اغتيالهم الى العدالة.

وتحدث في هذه المراسم العديد من القادة والمسؤولين والشخصيات، الذين استنكروا الارهاب الاميركي ودعوا الى محاسبة المتورطين والضالعين وتقديمهم للعدالة.

وفي كلمته خلال المراسم دعا زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الحكومة العراقية الى الالتزام بتعهداتها باخراج كافة القوات الاجنبية من العراق.

وقال العامري في كلمته: "على الحكومة ان تلتزم بتعهداتها باخراج كافة القوات الاجنبية وفي مقدمتها القوات الامريكية وفق جدول للانسحاب"، معربا عن اسفه بالقول "لحد الان لم تتخذ الخطوات اللازمة والمطلوبة".

من جانبه أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، ان الحشد الشعبي سيحاسب كل من يتطاول على قادته.

وقال الفياض في كلمته بميدان التحرير في العاصمة بغداد ان الحشد الشعبي سيبقى حريصا على القصاص من مرتكبي الجريمة وكل من اشترك فيها.

واكد رئيس الهيئة ان الحشد الشعبي يحفظ العراق وسيحاسب كل من يتطاول على قادته ورموزه.

وشدد الفياض ان الوحدة هي سر القوة وان وحدة العراق وامة الحشد هو سر قوته وان رسالة امة الحشد هي القصاص من المجرمين.

انتهى ** 2342