قائد سلاح البر الايراني: جميع قطع الطائرات المسيرة محلية الصنع

وفي تصريح له اليوم (الأربعاء) على هامش المناورات المشتركة الكبرى للطائرات القتالية المسيرة للجيش الإيراني في سمنان (شرقي البلاد)، أضاف العميد حيدري، ان في هذا المعرض تم عرض مجموعة منوعة من الطائرات المسيرة، تطير على مدى 20-1000 كلم.

وأضاف، ان الطائرات المسيرة الموجودة في المعرض لديها قدرة التخفي من الرادار والاشتباك مع أهداف منوعة وتدميرها.

وتابع قائد القوة البرية للجيش: تم كذلك عرض أنواع الطائرات المسيرة عمودية التحليق والطائرات المسيرة التي تحتاج إلى مدارج للاقلاع وكذلك الطائرات بدون طيار القتالية والاستكشافية التي يمكن إطلاقها من على أسطح الحاملات، والقادرة على الطيران ليلا ونهارا وفي أي ظروف جوية.

وانطلقت أول مناورات مشتركة كبرى للطائرات القتالية المسيرة للجيش الإيراني بمشاركة مئات الطائرات العملياتية المسيرة للقوات الأرضية والجوية والدفاع الجوي والبحرية للجيش في منطقة سمنان العامة (شرقي البلاد) وكذلك في مناطق مختلفة من حدود إيران الإسلامية وتستمر لمدة يومين.

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