٠٧‏/٠١‏/٢٠٢١ ٦:١٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84177737
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مسؤول بدائرة الرئاسة الايرانية : ترامب سقط سياسيا

مسؤول بدائرة الرئاسة الايرانية : ترامب سقط سياسيا

طهران / 7 كانون الثاني / يناير / ارنا – اكد مساعد شؤون الاتصالات والاعلام بدائرة رئاسة الجمهورية "عليرضا معزي" : ان الرئيس الامريكي ترامب، وعقب الصور المثيرة للدهشة التي شاهدها العالم في مبنى الكونغرس ليلة امس، فقد مصداقيته السياسية.

واضاف معزي، اليوم الخميس، في تغريدة على حسابه بموقع تويتير: ان نهاية ترامب لا تنحصر في اطاحته عن السلطة ومغادرته الحكومة.

وتابع : ان ترامب، وعقب الصور المثيرة للدهشة التي شاهدها العالم في مبنى الكونغرس ليلة امس، فقد مصداقيته السياسية، وكما صرح به روحاني الاسبوع الماضي لقد سقط هذا الشخص سياسيا وفقد مصداقيته.

وصدق الكونغرس الأميركي في جلسة مشتركة لمجلسيه، صباح الخميس، على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأميركية؛ وذلك بعد توقف الجلسة مساء أمس الاربعاء لساعات بسبب اقتحام أنصار دونالد ترامب مبنى الكونغرس.

وأعلن نائب الرئيس الأميركي، رئيس مجلس الشيوخ "مايك بنس"، صباح اليوم، موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي؛ مما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني.

انتهى ** ح ع

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