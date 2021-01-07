مسؤول بدائرة الرئاسة الايرانية : ترامب سقط سياسيا

واضاف معزي، اليوم الخميس، في تغريدة على حسابه بموقع تويتير: ان نهاية ترامب لا تنحصر في اطاحته عن السلطة ومغادرته الحكومة.

وتابع : ان ترامب، وعقب الصور المثيرة للدهشة التي شاهدها العالم في مبنى الكونغرس ليلة امس، فقد مصداقيته السياسية، وكما صرح به روحاني الاسبوع الماضي لقد سقط هذا الشخص سياسيا وفقد مصداقيته.

وصدق الكونغرس الأميركي في جلسة مشتركة لمجلسيه، صباح الخميس، على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأميركية؛ وذلك بعد توقف الجلسة مساء أمس الاربعاء لساعات بسبب اقتحام أنصار دونالد ترامب مبنى الكونغرس.

وأعلن نائب الرئيس الأميركي، رئيس مجلس الشيوخ "مايك بنس"، صباح اليوم، موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي؛ مما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني.

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